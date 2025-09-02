Ciaffaroni e i Sibillini: : "Turismo in crescita, ma c’è da migliorare"

Il turismo montano è stata la sorpresa dell’estate 2025, presenze da record in tutta Italia, e persino i nostri Sibillini possono segnare un bilancio più che positivo, ma resta la necessità di migliorare la formazione dei fruitori della montagna. Una questione che abbiamo affrontato con il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni. "E’ difficile fare una stima delle presenze – commenta – ma i segnali sono inequivocabili. Quest’anno la montagna ha raccolto presenze da record, le strutture ricettive hanno lavorato, sono tornati anche molti stranieri. A causa dei lavori dell’Anas, la strada che conduce alla gola dell’Infernaccio è stata aperta al transito solo una cinquantina di giorni, ma le presenze sono state oltre le aspettative. Il santuario della Madonna dell’Ambro è sempre stato pieno, e non possiamo contare i visitatori che hanno transitato lungo i nostri tanti sentieri".

Ci sono però aspetti su cui bisogna migliorare, specie per quei turisti che si avvicinano per la prima volta al mondo della montagna. "La montagna non può essere presa alla leggera, bisogna rispettarla – continua Ciaffaroni – per poterla viverla in sicurezza e apprezzarla pianamente. Purtroppo quest’anno ci sono stati molti incidenti più o meno gravi, purtroppo anche un decesso nel vicino comune di Ussita. Prima di partire bisogna controllare il meteo, avere un abbigliamento adeguato: scarpe da trekking, acqua, cappello, magliette e impermeabile, oltre ad una giusta preparazione fisica. L’escursione va preparata studiando anche i sentieri per orientarsi".

A questo il primo cittadino aggiunge anche qualche consiglio. "Per i neofiti è consigliabile appoggiarsi a guide preparate – conclude Ciaffaroni – nell’area del Parco esistono tante guide e percorsi organizzati. Le guide offrono consigli e calibrano i percorsi i base agli utenti. Inoltre posso annunciare una importante novità. Grazie all’Ufficio speciale ricostruzione e al Commissario Guido Castelli, si sta ultimando un progetto che permetterà di sistemare almeno i sentieri più frequentati dell’area del cratere".

Alessio Carassai