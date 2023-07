"Ciaffaroni: servizi fondamentali per i Sibillini a Montefortino"

Il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni dichiara la sua contrarietà al Distretto montano dei Sibillini. La questione non è passata inosservata dai colleghi sindaci dell’area montana che esprimo perplessità, fra questi il primo cittadino di Montefortino Domenico Ciaffaroni. "Nei giorni scorsi il sindaco di Comunanza – spiega Ciaffaroni – si è detto contrario al Distretto montano dei Sibillini. Forse non ricorda la proposta, che formulammo all’allora presidente della Regione Ceriscioli, di istituire il Distretto montano socio sanitario dei Sibillini. La stessa richiesta reiterata con forza all’attuale presidente Acquaroli, nonché all’assessore alla Sanità Saltamartini nel corso di un’assemblea pubblica tenutasi ad Amandola. Il sindaco Cesaroni chiede di uscire dall’Ambito Sociale 24 che ha garantito un livello di servizi altissimi come è stato per l’uscita del Comune di Comunanza dall’Unione montana dei Sibillini per entrare a far parte dell’Unione Montana del Tronto. I Sibillini hanno bisogno di conservare e implementare i servizi riguardanti scuola, sanità e infrastrutture. Finalmente l’attuale governo regionale, grazie ai fondi del sisma, Europei e Pnrr, sta investendo nelle aree interne in infrastrutture, in tecnologie informatiche avanzate, nel turismo, nelle Pmi, nelle scuole e nella formazione professionale. La Regione Marche sicuramente implementerà anche i servizi socio-sanitari che sono fondamentali, pertanto, siamo certi che sarà attenta alla richiesta del Distretto socio Sanitario formulata dai sindaci dei Sibillini".

a.c.