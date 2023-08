Ciaffaroni: "Tinnea, progetto ambizioso. Benefici per l’area montana"

L’azienda di imbottigliamento di acqua minerale ‘Tinnea’ con sede a Montefortino, tornerà a nuova vita creando economia e lavoro per la popolazione locale. Nei giorni scorsi proprio su queste pagine è stata annunciata l’acquisizione da parte dell’imprenditore romagnolo Rino Mini, oggi proprietario di diversi rinomati ristoranti e in passato patron dell’acqua minerale Galvanica, della sorgente di Monterfortino e il vicino stabilimento che produceva l’acqua minerale Tinnea tramite una vendita all’asta.

"È una bellissima notizia per Montefortino e per tutta l’area dei Sibillini – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni, che ha già avuto modo di conoscere a grandi linee il progetto di recupero dello stabilimento –. L’azienda era stata chiusa circa sette anni fa, ora potrà tornare a nuovo splendore grazie all’imprenditore Rino Mini, che in passato ha già lavorato nell’imbottigliamento dell’acqua minerale e quindi conosce bene anche il mercato. Si tratta di un progetto molto ambizioso e innovativo che sicuramente avrà benefici effetti su tutto il territorio e non solo per Montefortino".

Il primo cittadino del comune montano, ha avuto già modo di confrontarsi con l’imprenditore romagnolo e i suoi tecnici, con cui è nata subito una forte collaborazione.

"C’erano da risolvere alcune incombenze urbanistiche dell’impianto che risalivano a molti anni fa – conclude Ciaffaroni – ma ci siamo trovati subito in linea. Il progetto è molto importante del valore di circa 30 milioni di euro, e prevede la demolizione del vecchio sito sul fiume e la realizzazione di un nuovissimo e innovativo stabilimento in località Tre Ponti di fianco alla struttura esistente. La nuova Tinnea darà lavoro a circa 30 unità, alcune sono state già assunte e stanno provvedendo a sbrigare pratiche e seguire i lavori".

Alessio Carassai