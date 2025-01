Ciarpella: "Dal Pd ricostruzioni fantasiose"

E’ una ricostruzione ‘piuttosto lacunosa’ quella del consigliere del Pd, Daniele Stacchietti, secondo il sindaco Massimiliano Ciarpella che rileva "la frequente l’esigenza del Pd di ricordare l’eredità lasciata ai fortunati successori, che godono ‘dell’immane lavoro immaginato, studiato e finanziato’ dalla precedente amministrazione. Uno sforzo gigantesco al punto che a noi non resterebbe che ‘controllare l’avanzamento dei lavori’. Ma non abbiamo trascorso un anno e mezzo come pensionati a visionare cantieri".

Gli interventi Pnrr in corso hanno ottenuto finanziamenti prima dell’amministrazione Ciarpella ma "più volte abbiamo spiegato le modifiche apportate ai progetti ereditati. Forse, sfiancati dal lavoro immane, i nostri predecessori hanno elaborato proposte migliorabili". È il caso dell’ex Serafini "dove le tribune al centro dei parcheggi sarebbero state inutili. Abbiamo spostato le gradonate sul versante nord, creando uno spazio multifunzionale ideale per eventi di richiamo, preservando le aree verdi che sarebbero scomparse per far posto a percorsi ciclabili di dubbia utilità".

Diverse migliorie sono state fatte anche per il progetto dell’area di Villa Murri e per il rifacimento dell’asilo di via Milano (finanziato col Pnrr) "dove abbiamo dovuto prevedere altri 200mila euro per il seminterrato".

Sul turismo: "Sostenere, come fa la consigliera Pasquali, che gli eventi servono solo a incrementare rifiuti e far contento qualche commerciante è riduttivo e offensivo. L’attrattività ‘mordi e fuggi’ produce benefici per il commercio e una ricca programmazione giova all’immagine della nostra città che, in due anni, è diventata più forte e riconoscibile".

Tutti d’accordo su via Marinai d’Italia: "Fa piacere che gli ex amministratori ammettano la pessima riuscita. Li rassicuro: il rifacimento risolverà in modo duraturo a quel disastro".