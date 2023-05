"Ciarpella darà un’alternativa a questa città"

Ore decisive per la campagna elettorale con diversi esponenti nazionali di passaggio a Porto Sant’Elpidio a sostegno dei vari candidati. Al polo culturale Gigli è stato il turno del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, intervenuto al fianco di Massimiliano Ciarpella. Con lui anche il consigliere regionale Andrea Putzu, la senatrice Elena Leonardi e il coordinatore provinciale Andrea Balestrieri. Tra i vari temi trattati dal viceministro spiccano gli 800 milioni stanziati dall’Aspi per la funzionalizzazione dell’A14, che coinvolgerà anche la città elpidiense nel tratto sud, direzione Pedaso con la realizzazione della terza corsia. Per quanto riguarda l’alta velocità, invece, Bignami sottolinea "necessario l’arretramento della ferrovia fuori dalla linea di costa, serve adottare una linea dedicata alla dorsale adriatica mantenendo la finalità di trasporto pubblico locale all’attuale tratta, consentendo alta velocità". Spazio anche ad opere addizionali nelle strade statali "per aumentare la viabilità ma anche la qualità e l’attrattività del luogo, non solo con le bretelle già in programma a nord e a sud della città – spiega il viceministro –. C’è continuità di intenti, ideali e vedute tra governo nazionale e regione, vorremmo che il filo conduttore arrivi anche ai comuni". Proprio sul tema elezioni Bignami chiama alla massima concentrazione in tutti i momenti: "Se è necessario andare separati al primo turno è giusto così, ma al ballottaggio, a cui andrà Ciarpella, si arriverà ad una aggregazione del centrodestra finalizzata a dare un’alternativa a questa città".

Nadir Tomassetti