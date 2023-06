Ciarpella e Petrini, inizia lo scontro

Basta fairplay tra ex candidato sindaco Paolo Petrini e il neo sindaco Massimiliano Ciarpella, adesso è tempo di fare le pulci l’uno all’altro. Comincia Petrini, definendo "clamorosa la scelta del sindaco di tenere l’urbanistica per farla gestire a Giorgio Marcotulli, come ‘assessore ombra’, che nella compagine neoeletta è l’unico che, per competenza ed esperienza amministrativa poteva essere assessore della materia. Purtroppo per lui, non può". Lo impedisce la norma che parla solo di limitare l’esercizio dell’attività professionale "ma delinea una precisa causa di incompatibilità". L’escamotage di Ciarpella, secondo Petrini, deriva dal fatto di "non avere altri a cui affidare l’urbanistica, ma il comportamento degli amministratori deve essere e apparire, improntato a criteri di imparzialità, escludendo ogni possibile fraintendimento d’indebita commistione". E, restando in tema, Petrini ritiene non appropriato neanche per il sindaco tenere questa delega, essendo figlio di un noto architetto. "I cittadini hanno votato per il cambiamento – la chiosa - che, credo implichi un miglioramento dell’esistente e non l’inizio di una politica segnata dal permanere di conflitti d’interesse, veri o presunti che siano". "Pensavo che Petrini avrebbe raccolto l’invito a prendersi un po’ di meritato riposo che i cittadini gli hanno formulato in modo inequivocabile con il voto" ribatte Ciarpella, respingendo accuse "a dir poco incredibili, di Petrini che imbastisce un processo alle intenzioni sulla mia scelta: è di incredibile arroganza l’affermazione per cui Marcotulli, persona che stimo, sarebbe l’unico nella mia coalizione a potersene occupare. E chi lo ha sentenziato? Forse quella sinistra che non ha saputo individuare figure in grado di risolvere questioni annose della città? Ho tenuto l’urbanistica perché ritengo competa al sindaco essere diretto referente delle strategie di sviluppo del territorio". Ciarpella ribatte anche alle "‘sgangherate’ allusioni di chi ha concepito un modello politico e di potere che si tramanda di generazione in generazione, scardinato alle ultime elezioni: adombrare sospetti per l’attività professionale di mio padre è inaccettabile, così come ricevere lezioni di moralità da Petrini che dovrebbe essere più attento alle sue vicende personali che a quelle altrui. Non accetto insinuazioni su manovre poco chiare ed ombre, da chi ha perso perché ha bandito la parola trasparenza".

m.c.