Ciarpella: "Giusto spostare qui il comando"

"Il Fermano non deve disgregarsi sull’ipotesi di riorganizzazione dell’Arma dei Carabinieri in cui si prevede un Comando Compagnia a Porto Sant’Elpidio" è l’esortazione del sindaco Massimiliano Ciarpella ai colleghi dell’entroterra. E’ ‘cristallina’ per Ciarpella la relazione portata al Comitato provinciale ordine e sicurezza dal comandante provinciale, Colonnello Gino Domenico Troiani, "dove i movimenti demografici ed economici, come le dinamiche socio-criminali, evidenziano l’esigenza di valutare un riassetto delle forze dell’ordine. Un dato su tutti: le statistiche indicano una proporzione di reati di 7 ad 1 tra costa e entroterra del fermano. Di fronte a numeri del genere trovo ragionevole ed essenziale e sarebbe di fondamentale importanza intervenire per garantire una risposta forte delle autorità e una Compagnia dei Carabinieri nella nostra città, a presidio di tutto il litorale e della bassa Valtenna". Una decisione che sta comunque creando divisioni: "La nostra provincia, non è fatta di 40 isole. E’ un territorio unico, con vocazioni ed esigenze differenti. E’ evidente la necessità di garantire un’azione preventiva e repressiva più efficace nelle aree litoranee. Lo si ripete da anni, da ogni orientamento politico". Le preoccupazioni dei primi cittadini dell’entroterra sono ben comprese da Ciarpella che, però, evidenzia anche la risposta chiarissima e rassicurante, dei carabinieri a queste istanze: "Hanno spiegato che mantenendo una tenenza a Montegiorgio, il presidio resterebbe e i servizi operativi h24 in quell’area sarebbero gli stessi". Infine, "se il Comando provinciale dei Carabinieri che ogni giorno segue e combatte le dinamiche criminali ritiene opportuna questa riorganizzazione, se anche Polizia di Stato e Guardia di Finanza esprimono parere favorevole, perché diffidare di chi tutela la sicurezza pubblica?". Concludendo, Ciarpella e la sua amministrazione sono "pienamente d’accordo con l’ipotesi di allestimento di una Compagnia a Porto Sant’Elpidio e garantiremo la massima disponibilità a collaborare e contribuire alla individuazione e realizzazione della sede".

Marisa Colibazzi