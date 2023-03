Ciarpella incontra i cittadini: ecco le richieste al candidato

È stata molto partecipata la prima assemblea pubblica del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella e della sua coalizione, a Fonte di Mare. Tanta la gente che ha voluto interloquire col candidato sindaco, fornendo anche utili contributi e segnalazioni. "I residenti hanno chiesto una nuova sede di quartiere, la riqualificazione del campetto di via Mar Ionio in piattaforma polivalente, un miglioramento degli spazi verdi adiacenti, interventi sulla viabilità. Mi piace questa partecipazione attiva dei cittadini", ha commentato Ciarpella che, dal canto suo, ha introdotto alcuni punti prioritari del suo programma. Oltre alla sicurezza e al decoro obiettivi mirati per Fonte di Mare sono le opere infrastrutturali, a partire dalla bretella di collegamento con lo svincolo dell’A14 di Civitanova Marche e la provinciale Fratte da parte della Regione. "Serviranno interventi per migliorare i collegamenti tra Fonte di Mare e questo nuovo raccordo – ha aggiunto Ciarpella – e l’impegno che prendiamo è di dotare la zona di un collegamento verso mare e un sottopasso carrabile atteso da tempo".

C’è anche la questione ex Ligmar per la quale Ciarpella intende attivarsi con l’Anas per interventi propedeutici al recupero dell’area. Infine, si pensa al potenziamento dei collegamenti ciclopedonali, diramandoli su tutto il territorio.