Ciarpella: "Massima attenzione alle scuole"

La sottolineatura del sindaco Massimiliano Ciarpella è arrivata all’inizio della seduta consiliare pre natalizia: "Per la prima volta dopo tanti anni, il Documento Unico di Programmazione (Dup) viene approvato prima della fine dell’anno e con esso il bilancio di previsione (sarà approvato nel consiglio comunale di venerdì sera, ndr) e questo è utile per avere un margine operativo importante per attuare le linee programmatiche di questa amministrazione". Ferme restando le opere finanziate con il Pnrr per un totale di 21 milioni di euro (alcune delle quali già avviate, altre in procinto di esserlo) nei prossimi tre anni, l’amministrazione Ciarpella prevede di mettere ‘carne al fuoco’ sui più svariati settori per complessivi 35milioni di euro e "considerato che ad oggi abbiamo interventi in corso per circa 10milioni di euro, è logico che c’è ancora molto da fare. Inoltre dobbiamo tenere conto del fatto che, oltre a questa programmazione triennale, c’è anche la quotidianità da portare avanti per cui ci aspetta un lavoro che ci assorbirà tantissimo". Fatte queste premesse, il sindaco sottolinea l’attenzione sulla riqualificazione del patrimonio scolastico. Non fa cenno della primaria ‘Collodi’, alla Corva, per la quale invece dovrebbe partire a inizio anno il bando per la gara d’appalto per la costruzione della nuova sede, resasi necessaria in seguito al rilevamento di criticità strutturali dell’attuale plesso (costantemente tenute sotto stretto controllo).

Oltre a questo, "è stato posto in essere il completamento dell’adeguamento sismico e messa in sicurezza della ‘Mercantini’, a Cretarola; abbiamo portato avanti e sono in fase di ultimazione i lavori alla scuola ‘Martiri della resistenza e alla ‘Rodari’ ma per quest’ultima abbiamo previsto di intervenire nel 2026 con un ulteriore intervento di messa in sicurezza ed efficientamento nella parte vecchia dell’edificio" ha spiegato. Nel 2024 sono previsti interventi nella scuola ‘de Amicis di Marina Picena per 700mila euro; nel 2025 sarà la volta della scuola ‘Pennesi’ "dove non è più procrastinabile un intervento corposo per il quale si ipotizza un impegno di spesa di 3,6 milioni di euro". Sempre in funzione delle scuole, Ciarpella ha anche parlato della riqualificazione del patrimonio degli impianti sportivi e del fatto che nel piano triennale è stata inserita la possibilità di realizzare la palestra in via Legnano, a servizio degli studenti della ‘Marconi’.

Marisa Colibazzi