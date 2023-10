Ciarpella modifica la viabilità

Gli amministratori hanno voluto ascoltare le criticità e i disagi evidenziati da residenti e automobilisti in alcune particolari zone della città e, effettuate le verifiche e le valutazioni del caso, sono corsi ai rimedi, disponendo variazioni alla viabilità cittadina. "Sono disposizioni che vanno incontro a problematiche sollevate dai cittadini" spiegano l’assessore alla viabilità, Enzo Farina, e il sindaco Massimiliano Ciarpella. Nel caso di via Lombardia, è stato disposto il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia nel tratto fino al civico 28A, con divieto di sosta h24 sul lato est e nord. Altro esempio: in via Rubicone, il traffico sarà organizzato con circolazione a senso unico est-ovest e la sosta sarà consentita solo sul lato sud. Via Carducci, nel traytto tra via Fermi e via Giusti, sarà a circolazione a senso unico ovest - est – sud – nord e sarà vigente il divieto di sosta h24 sul lato nord ed est oltre che nel tratto pianeggiante. "In questi primi mesi di amministrazione, abbiamo rilevato alcune criticità relative alla sicurezza ma anche alla fluidità della circolazione e abbiamo raccolto numerose segnalazioni" chiarisce Farina. "In via Lombardia - spiega - il senso unico creava disagi, obbligando a percorrere tutta via Libia per immettersi in via Alfieri, con la circolazione che finiva per appesantirsi, di qui il ripristino del doppio senso di circolazione". In via Rubicone è stata data risposta a una esigenza di spazi di sosta e "in via Carducci abbiamo ritenuto di eliminare il doppio senso nel tratto in cui la carreggiata è di ridotte dimensioni e dove l’incrocio è rischioso". Ma sono stati adottati anche altri provvedimenti per rendere più sicuri i crocevia. "Sono le prime misure che abbiamo ritenuto di adottare – conclude Ciarpella – ma stiamo facendo una valutazione generale della viabilità, di concerto con la Polizia Locale".

m.c.