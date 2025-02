Ciarpella: : "Parola d’ordine cooperazione"

"Abbiamo parlato di sicurezza urbana e del ruolo delle polizie locali" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella, all’indomani dell’incontro sulla proposta di un Corpo di Polizia Intercomunale che si è tenuto nella sala ‘Gigli’ su iniziativa dell’associazione ‘Giorgio La Pira’. "Credo che la strada tracciata sia quella di una sempre maggiore cooperazione – aggiunge - e la firma dei patti per la sicurezza urbana promossi da Prefettura e Regione è stata un primo passo in questa direzione". Ciarpella evidenzia anche altri dati significativi della proposta: "Un corpo intercomunale può essere il punto di approdo per ottenere maggiore presidio sul territorio, visti anche i vantaggi di chi ha sperimentato questa forma associata in termini di aumento dell’organico e di dotazioni strumentali. L’attuazione di questo progetto sarebbe funzionale a un incremento delle professionalità e porterebbe all’allestimento di una centrale operativa unica, garantendo efficienza ed economie di scala. D’altra parte le esigenze tra i tre Comuni sono abbastanza simili, in particolare per la fascia costiera. È un percorso che, partendo da una volontà condivisa, deve procedere per step, andando verso una sempre maggiore sinergia". La serata, moderata da Giovanni Lanciotti, è stata molto partecipata con numerosi spunti di riflessione derivati dalla relazione di Achille Zechini, già dirigente della Polizia di Stato e comandante del corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, che ha illustrato il significato, anche operativo, di un Corpo di Polizia Intercomunale. Sono intervenuti all’incontro, esponenti delle amministrazioni comunali di Fermo e Porto San Giorgio e i comandanti di polizia locale.