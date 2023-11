Ciarpella: "Per Marcorè le porte sono spalancate"

Non fosse stato per una legittima domanda finale rivolta al sindaco Massimiliano Ciarpella riguardo le novità intervenute nella direzione artistica del Teatro delle Api, l’ormai ex direttore artistico, Neri Marcorè, sarebbe rimasto una sorta di convitato di pietra durante la presentazione della stagione teatrale stilata dalla nuova amministrazione: mai nominato da nessuno dei presenti eppure presente, non essendo mancati ripetuti riferimenti (anche critici), neanche troppo indiretti in realtà, a quella che è stata la precedente gestione del teatro cittadino. A precisa domanda sulla questione Marcorè, Ciarpella ha spiegato: "L’intenzione era di rimarcare la novità della proposta e dell’offerta culturale. Non è una questione di discontinuità, ma di voler cercare di dare alla città una proposta culturale, teatrale, nuova".

Riferendosi alle prese di posizione degli ex amministratori, Ciarpella ha chiarito: "Nessuna volontà di compiere una cesura con il passato, o chissà quale volontà politica. Neri rappresenta senz’altro per la città, uno dei suoi figli più famosi, più grandi, ha una caratura nazionale e oltre, è un grandissimo artista, attore, musicista, direttore artistico, un artista poliedrico che sono sicuro darà ancora tanto alla città". Come? "Sono sicuro che ci sarà la possibilità di coinvolgerlo in moltissimi progetti che abbiamo in mente di portare avanti da qui in avanti, al Teatro delle Api, ma non solo. Da parte nostra c’è la massima disponibilità. La porta non è aperta, è spalancata. Sarebbe una scelta miope fare altrimenti".

E, ad ulteriore chiarimento: "Semplicemente noi abbiamo voluto portare avanti una proposta nuova, magari più fresca, - ha rivendicato il sindaco - uscire con la stagione teatrale in anticipo rispetto al passato e offrire un’ampia e variegata proposta culturale alla città".

Marisa Colibazzi