"Ciarpella saprà guidare lo sviluppo della città"

Presentando la lista ‘Porto Sant’Elpidio sul serio’ a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella, gli esponenti di Azione provinciale, Germano Craia, e comunale, Gianluca Rocchi, chiudono la querelle sul simbolo: "È una scelta concordata con i vertici nazionali e regionali di Azione, e il simbolo è lo stesso usato da Calenda alle comunali di Roma". Per la scelta del candidato sindaco "abbiamo guardato il progetto e la persona migliore per realizzarlo è Ciarpella, che sa come portare avanti una città che ha enormi prospettive di sviluppo da giocarsi nei prossimi anni". "Abbiamo una squadra da Champions League, saremo un valore aggiunto per la coalizione" dice il capolista Diego Tofoni, primo tesserato di Azione in città. Sa che la sua (prima) candidatura in coalizione con Fd’I ha fatto rumore, essendo figlio dell’ex sindaca Valeria Montecassiano (allora Pds) ma tira dritto: "A livello locale dobbiamo essere scevri da logiche ideologiche. Per noi l’amministrazione uscente ha lavorato male. Siamo in totale disaccordo". Rincara la dose Rocchi: "Siamo in coalizione con Fd’I, con soggetti valid, gli unici ad aver fatto vera opposizione". "Con Italia Viva – aggiungono – abbiamo valutato cosa fare poi, noi ci siamo presi la responsabilità di scegliere il progetto migliore e ci siamo messi in gioco. Loro hanno fatto altre scelte. Ma per fare politica attiva, bisogna partecipare". "’Pse sul serio’ è stata parte attiva della coalizione – riconosce Ciarpella – basandosi sui temi che incarnano valori condivisi". La lista: Diego Tofoni, Daniele Baldelli, Malgorzata Buldys detta Gosia, Aysen Dervishi detto Zeno, Gianmarco Dezi, Salvatore Gallo, Fabiola Marsili, Maria Chiara Mogliani, Rossella Mozzorecchia, Debora Olivieri, Francesco Rescigno, Marco Romitelli, Ramaljit Saini, Sara Scattolini, Alberto Viozzi.

m. c.