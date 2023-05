Ciarpella si insedia e scatta il toto giunta

La consegna della fascia tricolore da parte dell’ex sindaco Nazareno Franchellucci al nuovo sindaco Massimiliano Ciarpella avviene all’insegna di abbracci e sorrisi amichevoli e cordiali, sottolineata da applausi scroscianti dei numerosi supporters del neo eletto presenti a un momento inseguito da anni. Dopo aver ricevuto da Franchellucci la giacca del Gruppo Comunale di Protezione Civile (di cui adesso è capo) con l’augurio di doverla indossare il meno possibile, Ciarpella fa il suo ingresso in municipio e fa un giro di saluto negli uffici prima di raggiungere il suo ufficio, arroccato all’ultimo piano (l’idea è di spostarlo). Si siede sull’ambita poltrona (è rossa e c’è chi consiglia di cambiarla con una nera) e ammette: "Effettivamente, sedersi qui fa un certo effetto". Intanto, inevitabile scatta il totogiunta. Pressoché scontata la carica di vicesindaco al plurivotato Andrea Balestrieri (448 preferenze) che sarà in giunta insieme ad almeno un altro nome di Fd’I "perché – dicono i meloniani forti di un bottino di 5 consiglieri - non vogliamo strafare". Si vedrà se sarà pescata in Fd’I la quota rosa tra Gioia Di Ridolfo, Elisa Torresi e Anita Privitera mentre non dovrebbero esserci assessorati per Giorgio Marcotulli, probabile capogruppo magari in attesa di volare verso altri scranni. Per l’altra quota rosa, è stata proposta Paola Venanzi (SiAmo Pse) per cui si vedrà se il suo capolista Enzo Farina (uno dei primi artefici della candidatura di Ciarpella) sarà capogruppo o presidente del consiglio. Scranno quest’ultimo che potrebbe essere occupato da Diego Tofoni (Pse sul serio). Da definire ruoli di Pse si muove, mentre sembra plausibile l’ipotesi di Marco Traini in giunta (assessore dimissionario negli ultimi anni di Franchellucci, capolista di Progetto civico Pse che non ha eletto consiglieri). Remota o comunque non condivisa per un’amministrazione impostata sul rinnovamento, l’ipotesi di una chiamata per Milena Sebastiani, ex presidente del consiglio e ex assessore col centrosinistra. "Ma – dice l’entourage di Ciarpella - il sindaco ha già in mente chi scegliere".

Marisa Colibazzi