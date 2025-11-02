Cicarevic: : "C’è voglia di rivincita"

Sulla carta e non solo è il big match di giornata in Eccellenza, considerando le potenzialità delle due squadre in campo ma anche per i significati che porta con sé la sfida. Alle 14,30 la Fermana riceve al Bruno Recchioni il Ksport Montecchio, leader del campionato in un match che assume un valore altissimo. E’ anche il ritorno a Fermo di Stefano Protti, uno che con la maglia canarina addosso ha scritto pagine importanti per poi tornare anche da allenatore in Lega Pro. L’ultima salvezza sul campo in Serie C è arrivata con lui in panchina, l’anno successivo al ripescaggio: poi anche un ritorno in corsa la stagione successiva ma alla fine dei conti arriverà comunque la retrocessione in Serie D. Insomma tanti motivi interessanti ma soprattutto, per la Fermana, la necessità di riscattarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Fermignanese. Una sconfitta che pesa, arrivata in extremis ma soprattutto, dopo tante occasioni fallite. A presentare il momento canarino ci pensa il fantasista Sasa Cicarevic: "Abbiamo grande voglia di rifarci – commenta Cicarevic - dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Fermignanese che non meritavamo di certo per quanto espresso in campo. Contro il Montecchio giochiamo ancora in casa e vogliamo la vittoria perché sicuramente abbiamo meno punti di quanto avremmo meritato per le prestazioni fatte". Di certo ogni domenica non mancano le difficoltà ma questa Fermana si sta consolidando anche come rosa: "E’ un campionato equilibrato e molto difficile. Non è mai facile ma anche con il mercato che è sempre aperto ci stiamo sistemando. La squadra è forte e stiamo crescendo giorno dopo giorno ma dobbiamo ancora diventare quella squadra furba ed esperta necessaria per fare un campionato di vertice, siamo comunque sulla buona strada. Mi piace personalmente la libertà che ci lascia il mister ma mi metto a disposizione della squadra e l’obiettivo è la prossima gara conquistare il massimo dei punti possibili". Uno dei più esperti del gruppo pronto a fare da spalla a Fofi davanti o affiancare sulla trequarti Guti; dipenderà molto da ciò che mister Gentilini ha scelto per questa gara: se confermare il 3-4-1-2 delle ultime gare oppure se sarà riproposto il 4-2-3-1 di inizio stagione. Di certo pronto all’esordio dal primo minuto al centro della difesa lo spagnolo Ruano, tesserato proprio nella giornata di venerdì ma atleticamente a posto. Di contro ci sarà il consueto 4-3-3 di mister Stefano Protti con grande lavoro sulle catene esterne e l’esperienza di carta a dirigere le operazioni di una squadra costruita per stare in alto in classifica e che in tantissimi danno, insieme al Trodica, come una delle favorite numero uno alla vittoria finale.