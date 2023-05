Ciccalenti e l’acquerello: esposizione e laboratori a Monte Urano

Oggi alle 17,30 nella sala riunioni del Comune di Monte Urano inaugurazione della mostra personale dell’artista Raffaele Ciccaleni dal titolo ’Trasparente guardare’ incentrata sui paesaggi ad acquerello. La mostra, curata e voluta dall’associazione L’Alveare e da Vincenzo Mandozzi, sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 21 maggiodalle 17,30 alle 20. L’Alveare da sempre promuove eventi e realizza progetti finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e delle caratteristiche del borgo. In occasione dei principali eventi proposti come la passeggiata al parco fluviale in aprile, il festival del disegno a settembre e la polentata delle solidarietà a novembre ha avuto la possibilità di offrire corsi di acquerello, soprattutto rivolti più piccoli. Questo grazie alla disponibilità di un artista come il professor Raffaele Ciccaleni. La mostra che parte oggi non è solo un atto di riconoscenza verso il maestro ma anche un modo per diffondere le opere acquerellistiche di un concittadino: sarà l’occasione per far avvicinare al mondo dell’arte un numero più vasto possibile di persone. Proprio all’interno del percorso della mostra, Ciccaleni andrà a proporre diverse attività: da discussioni su temi legati all’arte, passando per i laboratori, fino a sessioni all’aria aperta concludendo con dimostrazioni dimostrazioni pubbliche di acquerello. Il curriculum di Ciccaleni è indubbiamente molto ricco, con diversi articoli pubblicati sulle tecniche dell’acquerello in varie riviste italiane e internazionali, fino a esposizioni in occasione di numerose mostre personali e collettive. Ha conseguito molti premi importanti.

Roberto Cruciani