Ciccio Graziani al teatro comuale

"Mentalità vincente", Ciccio Graziani in teatro comuale alle 21,15 di venerdì per il talk show "Next". L’ex calciatore i ne sarà protagonista. La serata è stata curata dal consigliere comunale Giuseppe Maccarrone, con il supporto di "Angeli della tv", diverse associazioni e volontari. E’ una conferenza sul tema della mentalità vincente. Verrà affrontato dagli ospiti nazionali e locali provenienti da vari settori della società. Insieme all’ex campione del mondo di calcio dell’82 ci saranno: Ilaria Colombo (ginnasta, finalista mondiale e commentatrice ufficiale Giochi Olimpici 2024), Federico Ripani (capitano della Nazionale di sitting volley), Kevin Pizzi (attore, sceneggiatore e improvvisatore teatrale) e Federica Calcagnoli (biologa nutrizionista con esperienza internazionale nelle neuroscienze e nella neuropsichiatria). L’evento sarà presentato da Antonella Ciocca. L’appuntamento sangiorgese di "Next" sarà successivamente diffuso su canali YouTube e social: "L’iniziativa rappresenta un passo avanti nella promozione della città. E’ un’innovazione culturale che valorizza storie di successo ed esperienze significativa di personalità e cittadini legati anche al nostro territorio", spiega il consigliere Maccarrone.