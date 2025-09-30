Ciccola attacca:: "Giù le mani dai nostri progetti"

Il gruppo di minoranza ‘Il Pane e le Rose’, vuole sottolineare come lo sviluppo del paese, non sia solo il frutto dell’operato dell’attuale Amministrazione, ma di scelte adoperate nel tempo dai vari gruppi che si sono susseguiti. "In tempi non sospetti, le Amministrazioni di centrosinistra a Grottazzolina – commenta Michele Ciccola, portavoce del gruppo di minoranza – con visione lungimirante, hanno gettato le basi dello sviluppo affinché la cittadina divenisse, in poco tempo, un punto di riferimento. E’ storicamente innegabile la pratica di una disciplina urbanistica rigorosa, l’ottenimento dei fondi del Pip necessari per la realizzazione della zona industriale, oggi vero e proprio motore economico di Grottazzolina che ospita ben 22 aziende: senza contare le rotatorie della zona Papa Giovanni e all’incrocio belmontese- montottonese; l’acquisto della vecchia stazione che, altrimenti sarebbe finita in mano ai privati senza una possibilità di riqualificazione a favore della collettività". Queste le premesse, prima di addentrarsi in questioni più politiche, su cui il gruppo di minoranza cerca di ribadire la sua posizione. "Pertanto, teniamo a ribadire un continuum imprescindibile – continua Michele Ciccola - tra chi ieri ha ideato e sviluppato progetti, e chi oggi li può realizzare. La storia e i risultati concreti parlano chiaro: lo sviluppo di Grottazzolina non nasce oggi, ma è il frutto di una visione politica chiara e coerente costruita nel tempo grazie all’impegno del centrosinistra e dei suoi rappresentanti nei vari livelli istituzionali. Grottazzolina merita rispetto, e con esso merita anche che la verità. Chi governa dovrebbe avere l’onestà di riconoscere i meriti di chi ha gettato le fondamenta su cui egli stesso cammina. Si è stato tentato di utilizzare questi lavori per usi di propaganda elettorale".