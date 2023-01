Cicconetti si racconta a Casette

È Francesco Cicconetti l’ospite del terzo appuntamento della rassegna ‘Trasform-azioni. Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promosso dal Centro Giovanile Casette (gestito dalla cooperativa sociale Era Futura), in programma domani sera (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’). Cicconetti, in arte Mehths, presenta il suo libro ‘Scheletro Femmina’, edito da Mondadori. Giovane attivista e divulgatore, è diventato voce di riferimento della comunità LGBTQIA+, (acronimo dei termini lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale, asessuale con il ‘+’ che ingloba altri orientamenti sessuali o identità di genere). A partire dal suo coming out come ragazzo transgender, ha raccontato e condiviso sui social il suo percorso di transizione. Quando ha iniziato a raccontare la sua esperienza come ragazzo trans sui social, Cicconetti si era prefissato di colmare un vuoto e lanciare un messaggio ad altri ragazzi della sua età, dimostrando che trovare una propria identità non è solo possibile, ma anche bellissimo. Nel suo libro, intorno al quale dialogherà con Giulia Ciarapica, parla anche di tutte le emozioni che lo hanno accompagnato in questo percorso di transizione.