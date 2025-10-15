Ciclabile da 400mila euro: dubbi sulla vicinanza a Villa Trevisani

Sta destando non poche perplessità il percorso ciclabile che è in avanzata fase di realizzazione nel quartiere San Filippo: un’opera per la quale il Comune sta investendo 400mila euro, finanziata con mutuo del credito sportivo a tasso zero sulla cui collocazione, fin dalle prime battute, non erano mancati alcuni mugugni circa l’opportunità di sfruttare l’ampio spazio attiguo alla Villa Trevisani. Man mano che i lavori stanno andando avanti, si sono levate tra i residenti alcune voci contrarie o, quanto meno critiche soprattutto in ordine al notevole impatto che (almeno per il momento, si vedrò poi una volta terminati i lavori) la pista ciclabile, per la sua estensione, 650 metri di cui 450 ad anello, sta avendo anche rispetto alla dimora storica, chiedendosi se sia stato chiesto un parere preventivo alla Soprintendenza in ordine alla collocazione scelta per questa opera pubblica. Va detto che l’amministrazione Ciarpella, ha lavorato a questa operazione sin dal suo insediamento ed ha sempre ribadito di averla pensata in un contesto più ampio del quartiere, legato al completamento del costruendo Centro Pastorale voluto dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (edificio in cui i lavori sono ormai in fase più che avanzata), prevedendo di mettere a disposizione, soprattutto dei giovani dei quartieri San Filippo e Faleriense, un luogo in cui trascorrere il tempo libero, facendone un centro pulsante e dinamico. Non è mai stata considerata più del dovuto in questa progettualità, la presenza della imponente Villa Trevisani (dovrebbe essere andata all’asta di recente, ma il Comune aveva già dichiarato di non essere interessato all’acquisizione). Ed è proprio sul fatto che la pista mal si contestualizza con l’antica dimora che si basano molte delle perplessità con cui sono stati accolti i lavori dell’anello ciclabile.