Ciclabili e tensostrutture. Nuovi fondi per lo sport

Un corposo investimento sull’impiantistica sportiva è stato approvato all’ultimo consiglio comunale, con una variazione al programma triennale delle opere pubbliche. L’amministrazione comunale ha inserito alcune realizzazioni che saranno avviate nell’arco dell’anno e finanziate con mutui accesi alla Cassa depositi e prestiti. Nel piano opere pubbliche aggiornato è stata inserita la realizzazione di un percorso ciclabile all’area verde del quartiere San Filippo, per 400mila euro. Si procederà anche alla rigenerazione del campo da gioco ‘Belletti’ di via Pescolla, sempre tramite mutuo del Credito Sportivo, per 500mila euro. È stata prevista la realizzazione di una tensostruttura funzionale alla scuola secondaria ‘Marconi’ di via Legnano (di fianco all’Urbani). La tensostruttura a servizio della scuola media sarà anche a disposizione di associazioni sportive locali, incentivando la pratica dello sport: uno spazio polifunzionale in cui potranno essere praticate diverse discipline.

A San Filippo prenderà forma un percorso ciclabile di 640 m, spazio da destinare allo sport giovanile, ma anche a disposizione degli appassionati delle due ruote, che potranno allenarsi in uno spazio protetto e dedicato alle bici. Al ‘Belletti’ sarà realizzato un nuovo terreno di gioco in erba sintetica: l’obiettivo è di avviare i lavori al più presto, sfruttando i mesi estivi, perché l’impianto sia pronto per la ripresa della stagione sportiva, a settembre.

"Abbiamo programmato una serie di interventi per riqualificare gli impianti sportivi della città e realizzare nuove strutture – commentano l’assessore ai lavori pubblici Andrea Balestrieri e l’assessore allo sport Enzo Farina –. Questi tre investimenti sono il primo step, seguiranno ulteriori opere che interesseranno altre strutture".

"Migliorare le attrezzature sportive della città – continuano Balestrierie Farina –, favorendo così la pratica soprattutto tra i più giovani è sicuramente una priorità. Abbiamo anche ottimizzato la spesa, la possibilità di ricorrere ai finanziamenti del Credito sportivo ci consente di avere disponibilità economica ad interessi zero, liberando così risorse per effettuare ulteriori interventi". "La città cresce anche attraverso lo sport – conclude il sindaco Massimiliano Ciarpella – Oltre agli interventi sugli impianti, abbiamo iniziative di caratura nazionale che contribuiscono a promuovere la città e a portare presenze in un periodo di bassa stagione turistica".