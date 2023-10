Ciclista investito, è cosciente: portato al pronto soccorso

Un ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella zona nord di Porto San Giorgio. Erano le 19 circa, quando l’uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta pedalando su Viale della Vittoria, per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con una Bmw che da via Milano stava procedendo verso il lungomare. Ad avere la peggio nell’impatto è stato ovviamente l’uomo in sella alla bici, che a seguito dell’urto è stato scaraventato a terra, battendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi prestati in primis dalla donna al volante dell’auto coinvolta nell’incidente, che ha subito lanciato l’allarme ai soccorsi. Il luogo dell’impatto è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Per l’uomo, che durante il tempo del primo soccorso non ha mai perso coscienza, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Fermo. Per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Paola Pieragostini