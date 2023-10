Ciclo di incontri aziendali con Padre Natale Brescianini

La regola in azienda: è iniziato ieri un ciclo d’incontri con Padre Natale Brescianini, monaco benedettino e coach Acc Icf. C’è un filo conduttore che lega la regola benedettina e le organizzazioni aziendali ed è quello che Padre Brescianini spiegherà ai partecipanti al percorso di formazione La Regola in Azienda, organizzato dalla Compagnia delle Opere Marche Sud al David Palace Hotel di Porto San Giorgio: il primo appuntamento si è svolto ieri, gli altri sono programmati per il 7 e il 21 novembre e il 5 dicembre: "Il monaco benedettino – dichiara Massimiliano Di Paolo, direttore della Cdo Marche Sud – torna dopo il successo del percorso dello scorso anno, in cui abbiamo parlato di “persone al centro” e “persone centrate” in azienda. Quest’anno, Padre Natale approfondirà alcuni temi fondamentali della regola: silenzio, ascolto, condivisione, gestione del tempo e miglioramento". "La regola è quella benedettina – ricorda il monaco – e da circa quindici anni mi occupo di utilizzarla quale metafora per la gestione delle imprese e, soprattutto, lo sviluppo della persona. È su questo secondo aspetto che ci concentreremo quest’anno. Il silenzio e l’ascolto servono ad essere “persone centrate” in azienda: un ascolto e un silenzio che devono andare, però, in profondità, per conoscere noi stessi. Poi passeremo dall’ascolto alla condivisione, perché le intuizioni, le aspettative, i progetti hanno bisogno anche in azienda di essere conosciuti".