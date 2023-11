Cicloskatenata, si parte alle 7.30: un lungo giro in mountain bike

Al via la 7ª edizione della Cicloskatenata, la consueta cicloturistica in mountain bike organizzata dalla Skatenaty Mtb Pse. La data da cerchiare in rosso è quella di domenica, con ritrovo alle 7.30 e partenza alle 9 dalla Pineta di Porto Sant’Elpidio, per poi dirigersi lungo i sentieri della città e di Sant’Elpidio a Mare, passando per varie località: da Fonteserpe alla Pescolla, verso gli sterrati del fosso castellano, la valle della morte, il bosco dei falchi, dove ci sarà il punto ristoro, l’abbazia di Santa Croce, fino a percorrere il lungochienti, per quella che sarà una vera e propria cicloturistica di 30 km. All’arrivo è previsto un "Pasta Party" a cura de "I Sapori del Borgo", che offriranno pennette all’arrabbiata. Non mancheranno birra, porchetta ed affettati a completare la festa finale. Al termine della giornata verrà premiato il gruppo più numeroso, mentre tutti i partecipanti riceveranno dopo l’iscrizione un pacco gara completo.

"Programma che vince non si cambia, ma si migliora – spiega Giampiero Vagnoni, tra gli organizzatori dell’iniziativa – cercando di dare ulteriore slancio ad una manifestazione che in sole 6 edizioni è entrata nel cuore degli appassionati, diventando allo stesso tempo appuntamento centrale del circuito 4Emme"". Dalle 9, infatti, nell’area verde della pineta vi sarà un corso gratuito di guida mountain bike e gimcana per bambini a cura del maestro Alessandro Corso, con lo scopo di appassionare ed avvicinare alla disciplina anche i più piccoli. Sin dalla prima edizione, nel 2017, la Cicloskatenata ha riscosso un ampio successo che è cresciuto di anno in anno: erano oltre 220 i partecipanti del 2021, mentre nel 2022 la nascita del progetto Skaporace in collaborazione con la GC Capodarco ha portato altri 190 appassionati a cimentarsi in un’ulteriore prova di 65 chilometri, oltre alla variante classica di 35 chilometri. L’appuntamento è quindi per domenica alle 7.30, la Skatenaty Mtb di Porto Sant’Elpidio vi aspetta per una pedalata in compagnia ed allegria. La quota d’iscrizione è di 15 euro per i tesserati e 18 euro per i non tesserati.

Nadir Tomassetti