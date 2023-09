Cicloturistica ’L’Eroica’: Nello Ribichini 87enne a Monte Urano

Non ne vuole sapere

di scendere dalla bici, Nello Ribichini, 87 anni a gennaio, né di rinunciare alla cicloturistica con bici storiche ‘L’Eroica’ a Gaiole in Chianti (Siena) di cui è rimasto pressoché l’unico ad aver partecipato a tutte e 26 le edizioni. "Mi sto allenando e ci sarò anche quest’anno, il primo ottobre, tra le centinaia di ciclisti – dice l’arzillo nonnino ciclista – e stavolta parteciperò con lo stesso abbigliamento e la stessa bici di 26 anni fa". Una bicicletta che ha una sua storia, essendo stata costruita da Mauro Fossati, il meccanico di Fausto Coppi, grazie all’intercessione del suo gregario, il montegranarese, Michele Gismondi. Racconta Ribichini: "Gismondi si stava allenando in zona e, un giorno, mi ha ripreso sulla salita che da Monsampietro va a Monte San Giusto. Mi conosceva perché lo seguivo fin da quando era dilettante. Ci siamo salutati e gli ho chiesto come potevo avere una bici come la sua. Mi ha risposto che non era un problema e poteva pensarci il meccanico di Coppi". Detto e fatto: era il 1967 quando arrivò la nuova bicicletta di Ribichini. In vista della 26esima edizione dell’Eroica, Nello ha rimesso in sesto quel prezioso cimelio "che in tanti vogliono acquistare, anche per belle somme, ma finché il nonno super Eroico esiste, la risposta è ‘no’". Insieme a familiari e amici, Nello sarà a Gaiole in Chianti, pronto a pedalare sia pure solo per un tratto dell’intero percorso, fino al Castello del Broglio e ritorno (30 km) ma sarà comunque, a quasi 87 anni, un’altra splendida vittoria Eroica.

Marisa Colibazzi