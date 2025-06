Ciclovie dell’Aso e del Tenna,. Cesetti: "Siamo fermi da 5 anni"

I percorsi in ciclovia sono turismo, accoglienza, mobilità sostenibile. Se ne parlava già nel 2020 in Regione, c’era la Giunta Ceriscioli, in cantiere c’erano due nuove ciclovie che riguardavano il fermano, nella zona dell’Aso e del Tenna. Peccato che da allora non se ne sia saputo più niente. Lo ha chiesto il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti con due interrogazioni: "Al Consiglio Regionale odierno ho presentato due interrogazioni: una sulla ciclovia dell’Aso, l’altra su quella del Tenna. La risposta, da parte dell’assessore Baldelli, è stata deludente. La verità è che nulla è stato fatto in questi 5 anni per le ciclovie del fermano. Anzi, si registra addirittura un arretramento rispetto alla progettualità iniziale. Siamo ancora al punto del progetto di fattibilità tecnico economico. Tradotto: siamo fermi da 5 anni". Il segretario provinciale del Pd, Luca Piermartiri, commenta così la questione che penalizza il nostro territorio: "Le ciclovie dell’Aso e del Tenna, progettualità varate dalla Giunta Ceriscioli nel 2020, sono tra le due delle tredici ciclovie della rete ciclabile regionale che confluiranno sulla nazionale Adriatica, interessando diversi Comuni del fermano. Tali opere sono strategiche per la viabilità e per incentivare il turismo".