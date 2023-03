Cifani: "Basta parole, serve concretezza"

La Cisl apre una nuova sede in città. Non è un taglio del nastro fine a sé stesso, ma anticipato da un incontro con Confindustria, Cna, Confartigianato, Claai, su ‘Sviluppo del fermano, quali percorsi di ‘moda’?’. "Sentiamo la responsabilità di passare alla fase operativa perché talune questioni sono state ampiamente analizzate, approfondite, condivise. E il Fermano non può sempre ricominciare da zero", esordisce il segretario provinciale Alfonso Cifani, in un’affollata sala consiliare (presenti i candidati sindaci Massimiliano Ciarpella e Paolo Petrini) introducendo i saluti del vicesindaco Daniele Stacchietti e del consigliere regionale Andrea Putzu. Per Cisbani "ora è tempo di passare dalle parole (che tante ce ne sono state in questi anni) ai cantieri, ai fatti". A Marco Marcatili (Nomisma) il compito di sintetizzare le macro problematiche del fermano (raccolte nel patto per lo sviluppo, sottoscritto dal tavolo provinciale per la competività: infrastrutture, innovazione tecnologica, giovani che se ne vanno, formazione e altro) e chiedere agli ospiti qual è la priorità delle priorità. "Stiamo lavorando alla creazione di un tavolo con tutti gli attori del distretto – risponde Fabrizio Luciani (Confindustria Fermo) –. Resta il problema della carenza di manodopera. La rotta si può cambiare parlando con le famiglie, perché facciano capire ai figli che il mondo produttivo non è più quello di un tempo. I fondi? Sul portale della Svem, si digita il Codice Ateco dell’azienda e compaiono bandi e opportunità che la riguardano e sui quali puntare".

Sottolinea la fragilità del fermano, Andrea Caranfa (Cna): "Nel 2022, il dato di crescita registrato nel 2021, non si è consolidato: sono - 321 le imprese moda. L’arrivo delle griffe ci ha ‘svegliato’ ma dobbiamo fare formazione. Ci vogliono bandi snelli, facilmente fruibili dalle aziende".

"Le Marche vanno di moda, ma il fermano va di moda? Chiediamo una terza corsia al tavolo provinciale per lo sviluppo e la politica non riesce a decidere – dice Luciano Totò (Confartigianato) -. C’è il tavolo della moda che ragiona sui bandi di imminente uscita. I fondi ci sono, la difficoltà sta nella burocrazia e nei tempi dei bandi". "Le risorse, tra Fse e Pnrr, sono tante – gli fa eco Maurizio Piergallini (Claai) – se riusciamo a mettere a regime almeno il 40% nel fermano potremmo ripartire". Piero Francia (segretario regionale Femca) parla di politiche di filiera, dell’imminente stanziamento di fondi per nuovi bandi "per i quali, al tavolo della moda, abbiamo indicato le figure che servono". Disserta sulla sanità Giuseppe Donati. Chiude il segretario regionale Cisl, Sauro Rossi, sintetizza gli aspetti salienti degli interventi utili per fissare le prossime linee guida.

