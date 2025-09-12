Ciip, continuano i lavori per l’asfaltatura delle strade

Dopo gli interventi sulle condutture idriche in diverse zone della città la Ciip, consorzio idrico del Piceno, prosegue con l’esecuzione dei lavori per la sistemazione e l’asfaltatura delle strade in cui lo stesso consorzio ha eseguito interventi di escavo per raggiungere le condutture da aggiustare, interventi che hanno necessariamente comportato lo smantellamento dei manti stradali. Da qui l’esigenza di ripristinare lo stato dei luoghi in maniera adeguata e non con rattoppi scriteriati che rendono le carreggiate difficili e pericolose da percorrere e brutte a vedersi. Cosa che non di rado capita da parte di imprese che eseguono lavori sui sottoservizi e che per risparmiare il più possibile non effettuano a regola d’arte la rimessa a posto deli luoghi. Non è assolutamente il caso della Ciip che sta attuando l’asfaltatura e il miglioramento del manto stradale in via Ugo Foscolo e che continuerà le prossime settimane in altre vie della città. Soddisfatto il sindaco Valerio Vesprini del lavoro svolto dalla Ciip a cui rivolge un sincero ringraziamento "per la continua collaborazione, per il dialogo costante con il Comune e per gli investimenti che sta facendo sul territorio e per lavori eseguiti a regola d’arte".