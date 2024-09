Cimitero, la minoranza: "Servono nuovi loculi"

"Si sta facendo sempre più insostenibile la carenza di loculi". Parole di Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che è tornato ad affrontare una questione spinosa già approdata in Consiglio comunale, ma che sembra ancora avere effetti sulla vita dalla popolazione. "Ci avevano detto che era stata effettuato un aggiornamento dei prezzari per realizzare i nuovi loculi al cimitero ma molti cittadini vengono a lamentarsi. Allo stato attuale i lavori per i nuovi loculi non sono partiti, alcuni cittadini ci hanno riferito che alcune salme sono alloggiate in loculi in prestito perché non c’è disponibilità. Parliamo di un’opera la cui proceduta è partita nel 2021 ma di cui ancora non si vede traccia. Inoltre restiamo molto perplessi di fronte al progetto presentato in pompa magna dall’assessore ai lavori pubblici qualche mese fa. Secondo l’Amministrazione grazie alla ristrutturazione delle vecchie ali dei cimiteri dislocati sul territorio dove esisto tombe con oltre 100 anni, che potrebbero consentire dopo i lavori di recuperare nuovi spazi. Un progetto che, se attuabile, richiederebbe tempo, ma gli spazi per i nostri defunti servono ora".