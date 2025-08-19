Cimitero, riqualificazione delle facciate

In attesa che, entro l’autunno venga approvato il progetto per un ulteriore ampliamento del civico cimitero, la giunta del sindaco Endrio Ubaldi ha deliberato un importante intervento al cimitero approvando il progetto esecutivo per la riqualificazione e la tinteggiatura di alcune facciate del cimitero, "le uniche in pessime condizioni – precisa il primo cittadino –, il tutto per un importo di 52mila euro". Entrando nel dettaglio, l’intervento prevede la rasatura e l’intonacatura di porzioni di alcuni parti della zona nuova del cimitero, il ripristino del calcestruzzo dei cornicioni e dei frontalini, la sostituzione delle scossaline (coperture in lamiera per impedire le infiltrazioni di acqua piovana) e dei pluviali, la tinteggiatura delle facciate "interessate da un intervento atteso da circa 30 anni" prosegue la spiegazione del sindaco Ubaldi, consapevole che tutto ciò che riguarda il cimitero e le condizioni dei vari blocchi e dei loculi è sempre un argomento molto caro alla collettività.

Secondo il cronoprogramma, i lavori potranno iniziare già ai primi di settembre per essere ultimati in tempo per le ricorrenze di Ognissanti e dei defunti. Una volta effettuato questo intervento, lo step successivo che si è riproposto la giunta è l’approvazione del progetto di ulteriore ampliamento del civico cimitero, con la previsione di incrementare la disponibilità con almeno 300 loculi da realizzare entro il 2027, dando continuità agli ultimi 3 blocchi i cui lavori sono stati consegnati un paio di anni fa.

"Il mese di agosto non ferma l’attività di Montegranaro Sempre – commenta la lista espressione del sindaco Ubaldi – con un intervento che va nella direzione del rispetto per i nostri cari defunti e una riqualificazione del cimitero, con tinteggiatura e messa in sicurezza delle facciate, lavori attesi da oltre 30 anni".

m.c.