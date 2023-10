Cineforum a tema, ecco la ’Trasformazione’ al teatro Manzoni

La rivalsa dei buoni sentimenti sulle difficoltà della vita, sarà questo il tema del cineforum che si terrà oggi alle 21 al cineteatro Manzoni di Montegiorgio sul tema ‘Trasformazione’. L’incontro rientra all’interno della programmazione dell’associazione ‘Grande Anima’ in collaborazione con il Comune, che per l’occasione sarà proiettato il film ‘Un sogno per domani’ di Mimi Leder con Kevin Specey e Haley Joel Osment, un film dedicato sulla forza dei legami e di come insieme si affrontano e superano le difficoltà. L’associazione ‘Grande Anima’ già da qualche anno lavora per promuove il contatto fra le persone che hanno affrontato o stanno affrontando vari tipi di traumi emotivi, con l’intento di superare i momenti di difficoltà, magari partendo dalle esperienze dirette. Al termine della proiezione ci sarà un momento di confronto fra gli ospiti che prendendo spunto dal film potranno anche portare esperienze personali, un modo per condividere il messaggio che il film trascina con se. Per info è possibile contattare il 333.6878233.