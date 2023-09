Cineforum al Manzoni a Montegiorgio: il film Asini per affrontare temi sociali

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’associazione ‘Grande Anima. Insieme a Rosy’ in collaborazione con l’Amministrazione di Montegiorgio, dedicati ad affrontare tematiche a carattere sociale e umano. "Ogni giorno ci incamminiamo in quel viaggio chiamato vita – commenta lo staff - cercando di conoscere, esplorare, portare amore con gli strumenti della passione, della creatività, dell’entusiasmo. Non sempre riusciamo a superare le nostre fatiche quotidiane, ma ci dobbiamo provare per affacciarci nuovamente alle possibilità che la vita ci offre portando sempre con noi tanta, tanta gratitudine". A tal proposito oggi alle 21 presso il cineteatro Manzoni di Montegiorgio, si terrà all’interno del ciclo cineforum la proiezione del film ‘Asini’ commedia brillante con Claudio Bisio; Fabio De Luigi e lo scomparso Arnodlo Foà, che racconta la storia di un insegnante di educazione fisica che dovrà lavorare con alcune bambini con difficoltà intellettuali, sconfitti in partenza da una società dai tempi velocissimi e sena scrupoli, che attraverso il rugby e la vita di squadra, troveranno il loro riscatto. Il film girato nel 1999 è stato realizzato nel comune pesarese di Frontino, al termine dibattito.