Cinema all’arena Bazzani "Così l’estate è più ricca"

’Ti porto al cinema’ è il titolo della rassegna di film all’aperto che anche quest’anno trova largo spazio nel cartellone degli eventi estivi. L’Amministrazione ha accolto con favore la proposta formulata dall’associazione del cinema Metropolis di Andrea Cardarelli, già promotore della rassegna gli anni passati: proiezione dei film nell’arena Bazzani sul lungomare centro-nord, allestendovi uno schermo 10,20x5, un proiettore 2k, un impianto audio digitale, microfoni vari, biglietteria con punto ristoro e servizio di sala, con manifesti dei film in programma, volantini promozionali degli eventi e con spottrailer degli spettacoli in programmazione. Si comincia il 5 luglio e si prosegue fino al 31 agosto 2023 per un totale di 53 serate. Saranno proposte le migliori pellicole dell’ultima stagione, italiane e straniere; d’animazione e per ragazzi, d’autore con alcune prime visioni, di cinema documentario, di film tratti da romanzi, di cinema d’autrice, interventi musicali di giovani artisti; eventuali apericena. Costo biglietti: interi 6 euro, ridotti 5 euro per convenzioni varie e per under 30 e over 60; 3.5 euro per i film italiani ed europei convenzionati con ’Cinema Revolution’, che è un’iniziativa del ministero.

"Ci saranno delle novità – dice Cardarelli – una che inizieremo con la proiezione di ’ZiggY Stardust & The spider from Mars’, un film del 1973 restaurato che sta andando alla grande. Soltanto tre i film che verranno proposti per il loro valore sia a luglio che ad agosto". Sono: ’Le otto montagne’, ’Grazie Ragazzi’ e ’L’ultima notte d’amore’. Cardarelli ha fatto presente, poi, che quattro titoli sono stati proposti su tematiche diverse dalla consulta dei giovani. Tra essi: ’Mixed by Erry’, ’Il signore delle formiche’, ’Everything everywhere all at once’ e un film dispotico sulla tecnologia. La rassegna è stata presentata ieri da Cardarelli affiancato dal sindaco Valerio Vesprini il quale ha rilevato con soddisfazione che Porto San Giorgio: "È l’unica località della provincia di Fermo che propone film all’aperto. Una rassegna quella cinematografica molto richiesta e la quale va a completare da un punto di vista culturale il nostro ricco cartellone estivo".

Silvio Sebastiani