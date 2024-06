Cinema sotto le stelle, ecco pellicole e date

’Ti porto al cinema’ è il titolo della rassegna di film all’aperto, che trova ampio spazio nel cartelloni degli eventi estivi di Porto San Giorgio. E’ un’occasione per turisti e residenti di assistere a proiezioni che magari hanno perso durante l’inverno per un qualsiasi motivo, non ultimo il costo del biglietto: " Saranno propose le migliori pellicole italiane e straniere, per ogni fascia d’età, ivi compresi film d’animazione: previsti 6 appuntamenti dedicati a bambini e famiglie". Lo ha spiegato Andrea Cardarelli del circolo del cinema ’Metropolis’ nel presentare in conferenza stampa la rassegna da lui predisposta. Si comincia mercoledì 26 giugno con il campione di incassi ’C’è ancora domani’ di e con Paola Cortellesi e si termina il 29 agosto con ’Castelrotto’. Una proiezione al giorno con un’interruzione dal 3 al 9 luglio: "Molte le collaborazioni – prosegue Cardarelli – con attori e registi che interverranno alle rappresentazioni; con la consulta dei giovani che ha scelto di proporre tre film a tema sociale: il 26 giugno ’C’è ancora domani’, il primo luglio ’Neve’ il cui regista Simone Riccioni parteciperà alla serata e il 2 agosto ’Io capitano’ con la presenza di due suoi attori. Tra gli ospiti Neri Marcorè che il 27 luglio presenterà il suo primo film da regista ’Zamora’.

Probabili altri ospiti Michela Giraud, Giorgio Montanini e Michele Riondino. La location delle rappresentazioni l’arena Bazzani sul lungomare. Costo del biglietto 6 euro ridotto 5 per convenzioni varie e per under 30 e over 60. Ingresso 3,5 euro per pellicole italiane ed europee convenzionate con ’Cinema Revolution’ che è un’iniziativa del ministero il quale ha datoil patrocinio alla rassegna sangiorgese; collaborazione pure con l’anmi, associazione Marinai per la preparazione degli aperitivi prima delle proiezioni, quando sono previsti, come nel caso dei film scelti dalla consulta: "Una rassegna cinematografica molto valida, adatta a tutte le fasce d’età e ottima la scelta della consulta di proporre tre film su tematiche sociali" così l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti. Il commento del sindaco Valerio Vesprini: "Porto San Giorgio è l’unica località della provincia di Fermo che propone film all’aperto. Una rassegna quella cinematografica molto richiesta e la quale va a completare da un punto di vista culturale il nostro ricco cartellone estivo". Presenti alla conferenza due ragazzi della consulta Vanessa Viozzi e Giorgio Valentini i quali hanno detto di sperare di essere coinvolti in argomenti così importanti quali quelli proposti dalla stessa consulta.

Silvio Sebastiani