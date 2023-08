Cinque anni di ’Pedaso in jazz’, ecco le novità dell’estate 2023

Grande attesa per l’apertura della rassegna ‘Pedaso in jazz’ che animerà il cuore della cittadina rivierasca di jazz e musica d’autore, da domani a domenica. Giunta alla quinta edizione, la rassegna si svolgerà nella piazzetta del centro storico dalle 21.30 (via Cristoforo Colombo), è promossa dal Comune in collaborazione con Cantiere Eventi e Pro Loco ed è supportata da Cna Fermo, Qualis Lab, Splendiani Costruzioni, Assifirmum ed Eco Elpidiense. Ad aprire il cartellone delle tre serate, sarà la cantante Lisa Manara accompagnata da Fabio Mazzini (chitarra) Federico Squassabia (tastiere e basso sinth) e Paolo Rubboli (batteria). Il quartetto si esibirà su ‘L’urlo dell’africanità’, un progetto jazz-afro-pop ispirato alla musica africana e in particolare a Miriam Makeba. Un lavoro nel quale la cantante ha poi introdotto brani in equilibrio tra echi africani e suggestioni capoverdiane sfruttando la forma canzone che nei concerti viene portata ad una dimensione più istintiva e libera.

Protagonista della serata di sabato sarà il trombettista Flavio Boltro con il suo ‘Omaggio a Miles Davis’. Boltro sarà affiancato da Daniele Gorgone (pianoforte) Marco Piccirillo (contrabbasso) e Michele Sperandio (batteria). Il quartetto ripercorre parte del repertorio sterminato di Davis, eseguendo gli standard che il trombettista ha sempre suonato sia in studio che nei live, oltre a sue composizioni originali. A chiudere la rassegna domenica sarà il trio del contrabbassista Mauro Mussoni e il concerto ‘Limbo’, che riprende l’esperienza, gli stili ed i gusti del passato, associandoli al presente in una dimensione mediana e definita. Mussoni sarà affiancato da Nico Tangherlini (pianoforte) ed Enrico Smiderle (batteria).

"Cinque anni sono un traguardo importante – dice Michele Sperandio di Cantiere Eventi – vuol dire che la rassegna è ormai parte dell’estate pedasina, un appuntamento atteso e apprezzato. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la fiducia e in particolare il vice sindaco Giuseppe Galasso per il grande supporto. Siamo certi che il pubblico accoglierà con il consueto calore ed entusiasmo gli artisti ospiti della rassegna". Tutti i concerti si svolgeranno a ingresso gratuito. Info 389.608 2214.

Paola Pieragostini