Cinque aziende hanno fatto squadra: "Cliente seguito in tutto il percorso"

Ci sono anche esempi virtuosi nel mondo del calzaturiero, nello specifico in quello degli accessoristi, e rappresentativi di un distretto calzaturiero senza confini, come nel caso del pool di cinque aziende tra fermano e maceratese: Eddy Ricami (Montecosaro), Tech and Trend (Montegranaro), Giesse Stampi (Corridonia), Miami (Morrovalle), Eddy Print (Monte San Giusto). Ognuna di loro si occupa di una fase della lavorazione per cui, chi si rivolge al gruppo sa che può avere a disposizione un ampio pacchetto di servizi e di lavorazioni utili al suo business e, nel contempo, le cinque aziende beneficiano di questa collaborazione in team. D’altra parte, quello degli accessori e della componentistica per calzature e pelletterie è un mondo vastissimo così, nel caso di questo pool, la Tech and Trend si occupa di alta frequenza, microiniezione digitale; Eddy Print è calzaturificio e tomaificio; Miami produce fussbett; Giesse Stampi fa stampi per fondi e inserti, Eddy Ricami (capofila) si occupa di lavorazioni sulla calzatura, è specializzata in ricami, stampe serigrafiche e digitali, 3D, con applicazioni per ogni tipo di accessorio, termosaldature, laser e un reparto knitting (calzatura tessuta). "Creiamo la nostra collezione e le nostre idee stagionalmente – dicono – il cliente viene con la sua idea o lo aiutiamo con nostre idee".

All’ultima Lineapelle, Eddy Ricami ha portato la sua prima collezione strutturata, chiamata ‘Genesi’ "che collega tutte le lavorazioni e per l’estate, abbiamo scelto colori molto tenui, naturali, non i classici sgargianti estivi".

I clienti sono soprattutto grandi brand: "Abbiamo un target abbastanza importante, che riforniamo un po’ per tutte le lavorazioni, ma lavoriamo anche con le aziende del nostro distretto. Cerchiamo di andare incontro alle richieste del cliente e di accontentarlo e accompagnarlo in tutto il percorso di creazione e produzione. Un conto è avere un’azienda specializzata in un’unica o in qualche lavorazione. Da noi si può cercare quello che fa al proprio caso, anche in base al budget". Con la ‘calata’ delle grandi firme nel distretto, il lavoro come va? "Abbiamo avuto una tendenza un po’ al ribasso, ma siamo fiduciosi. Forse è una questione globale, un assetto congiunturale che ha un po’ frenato brand e clienti. Molti lamentano di vendite arrestate. Crediamo sia una questione ciclica. Adesso è così ma, dopo un periodo down c’è sempre un recupero e noi siamo fiduciosi".

Marisa Colibazzi