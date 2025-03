Cinque denunciati per truffa

Giro di vite sulle truffe da parte dei carabinieri. A Sant’Elpidio a Mare è stato denunciato un 22enne di origini russe. Facendosi passare il figlio di anziana del posto, aveva indotto la malcapitata a ricaricare una PostePay per un importo di 1.300 euro, giustificando la richiesta con la falsa notizia di aver smarrito il telefono e i documenti. Grazie all’attività investigativa dei militari elpidiensi il truffatore è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica.

A Fermo sono stati denunciati un 49enne foggiano e un 31enne napoletano per frode informatica e sostituzione di persona. I due, operando attraverso la tecnica dello spoofing, si sono spacciati per operatori della banca Bper e della questura di Fermo, riuscendo a convincere una vittima a effettuare due bonifici per un totale di 33.000 euro su conti a loro intestati. Obiettivo dello spoofing è solitamente quello di ottenere informazioni sensibili per effettuare frodi: può manifestarsi in vari modi come ad esempio invio di email con un mittente falsificato o invio di pacchetti di dati con indirizzi IP falsificati o modifica del numero visualizzato durante una chiamata telefonica per sembrare un’altra persona o un’azienda.

A Montegranaro invece è stato denunciato un 23enne napoletano, accusato di truffa e ricettazione. Il giovane aveva pubblicizzato la vendita di un giubbotto K-Way su un sito web di e-commerce, ma ha spedito alla vittima un prodotto contraffatto. Infine una 40enne napoletana è stata denunciata per aver indotto una vittima a versarle 130 euro per l’acquisto di una console Nintendo Switch, mai consegnata.