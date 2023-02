Cinque incontri pensati per dare spazio e voce a genitori di ragazzi disabili nell’ottica del ‘Dopo di noi’ e, dunque, della gestione del momento del distacco dal nucleo familiare, sono stati promossi dall’Ambito XX in collaborazione con l’associazione ‘La Crisalide che accoglie famiglie di disabili. ‘Dopo di noi, parliamone’ è un progetto proposto dalla Crisalide che prende il via domani (dalle 18,30 alle 20, nella sala consiliare della Croce Verde, presso la Casa del Volontariato). "E’ una tematica tanto sentita sia dai genitori nostri associati, sia dagli altri – spiega la coordinatrice della Crisalide, nonché educatrice, Maria Moruzzi – e gli incontri servono per dare voce alle paure, gli interrogativi, ai dubbi dei genitori per il dopo di noi, oltre che sulle opportunità offerte dai due nuovi appartamenti (per 8 utenti totali) che saranno realizzati con fondi del Pnrr nell’ex Casa del Pronto Soccorso, ndr)". Per la Crisalide, affrontare un argomento così sensibile è una pratica che viene svolta frequentemente con gli associati "ma stavolta abbiamo esteso l’opportunità anche a chi è al di fuori dell’associazione, a chi è confuso e preoccupato e vuole capire cosa andranno a fare i ragazzi, senza di loro. Grazie alla Crisalide è nato un Dopo di noi con un appartamento dedicato, ma ora abbiamo deciso di organizzare incontri specifici allargati su questa tematica" spiega ancora la Moruzzi. Oltre a lei, gli appuntamenti (gli altri sono il 22 febbraio, il 1, 8 e 22 marzo, stessi orari) saranno condotti da Marta Cittadini, psicologa e psicoterapeuta sistemica, esperta sulla disabilità infantile e adulta. "Sono occasioni di incontro e di accoglienza per i genitori, per dare risposte alle loro perplessità, per creare rete tra loro affinché riescano a far fronte, insieme, a determinate situazioni, facendosi forza l’un l’altro per il futuro dei loro ragazzi". Info: 329 3078540.