Cinque milioni di finanziamenti. È il nuovo progetto Iti Urbano

La convenzione con la Regione Marche è di fine luglio, oggi si comincia a fare sul serio per i comuni capoluogo di provincia che hanno saputo conquistare finanziamenti importanti, per dare slancio a ogni città. È il nuovo progetto Iti Urbano che porta a Fermo, da qui al 2027 5,6 milioni di fondi Fesr per interventi strutturali e sostegno alla promozione per il turismo e 600 mila euro per il sociale. L’investimento Integrato Territoriale (Iti) è un nuovo strumento attuativo che consente di riunire le risorse di più assi prioritari di uno o più programmi operativi per la realizzazione di interventi multi-dimensionali e intersettoriali e si caratterizza per la previsione di un regime di gestione ed attuazione integrato. L’Iti può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati dal Fesr, dall’Fse e dal Fondo di coesione.

Una nuova sfida per il comune che nel frattempo porta avanti anche il percorso del Pnrr, il sindaco Paolo Calcinaro spiega che si tratta di un lavoro iniziato con Acquaroli e Castelli che erano rimasti colpiti dai benefici che l’Iti Urbano aveva portato a Fermo. Si è così ragionato su una continuazione, attraverso fondi europei, per il sociale arrivano risorse pensate per l’educativa, per superare il disagio giovanile e il trasporto scolastico. Il primo tema portante del nuovo progetto è il waterfront, dopo gli interventi portati avanti negli anni a Marina Palmense, a Lido Tre Archi, a Lido di Fermo con la ciclabilità e i parcheggi, stavolta tocca a Casabianca per cui ci saranno soldi per interventi strutturali dall’incrocio con il sottopasso della ferrovia al parcheggio del Royal. Secondo asset è il Girfalco, peer cui ci sono già 400mila euro incassati dalla vendita della Casina delle Rose, si aggiungono 800mila euro per una riqualificazione generale. Terzo step da un milione di euro è il rifacimento del piano terra del palazzo dei Priori, per il sindaco si tratta di un passaggio fondamentale per rendere più attrattivo il mondo museale della città, oggi diviso in blocchi non comunicanti, da rendere più omogeneo.

Ai tre macro progetti seguono alcuni interventi ‘minori’ ma importanti, come spiega l’assessore Ingrid Luciani: "Prevediamo il completamento della ciclovia che da via Respighi arriverà alla Betti fino al percorso di fonte Fallera, immaginando poi un percorso country fino a Lido di Fermo. Il progetto, studiato con il Wwf Nazionale per l’area naturalistica di Marina Palmense, prevede torrette di avvistamento e la realizzazione di un’aula didattica all’aperto e servizi di birdwatching. E poi il completamento del teatro della Conceria e l’impianto polifunzionale di Casabianca con un totale di 450mila euro". Nelle risorse sono previsti anche 350 mila per un piano strategico di eventi culturali e turisti e qualche aspetto che emergerà strada facendo, pensando anche ad una spiaggia accessibile a Lido di Fermo. Prevista l’assunzione di due figure per favorire la progettualità, oltre a 110 mila euro di premialità perché il progetto è arrivato terzo. I tempi sono stretti, si deve chiudere entro il 2028: "Per alcuni progetti siamo già in fase di affidamenti, per altre la pianificazione tecnica. L’ingresso delle due figure sarà fondamentale per seguire politiche comunitarie e settore tecnico", spiega Calcinaro. L’assessore Luciani ricorda che le parole chiave di tutti gli interventi sono accessibilità e inclusività, l’assessore al turismo Annalisa Cerretani vede una costa che cresce e migliora, che si promuove meglio, che si racconta col cuore.