Cinque weekend di controlli speciali

Per i prossimi 5 fine settimana anche la polizia stradale di Fermo sarà impegnata in tutto il territorio in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, la gli agenti della polizia stradale presidieranno il Fermano, così come accadrà in tutta Italia, insieme ai medici della polizia di Stato, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 e l’azzeramento nel 2050.