Circolo di Ave, stagione al via con Ettore Pagano

Inaugura domani alle 20.30 a Palazzo Brancadoro, la stagione concertistica 2024-2025 del circolo di Ave, con il patrocinio del Comune di Fermo. Ad aprire la settima stagione del circolo culturale fondato da Anna e Paola Danielli sarà uno tra i più interessanti giovani talenti musicali del panorama internazionale odierno: il violoncellista Ettore Pagano. Autentico prodigio del violoncello, Ettore Pagano è oggi uno dei violoncellisti più ricercati sulla scena non solo italiana ma mondiale. Classe 2003, si è già distinto in realtà d’eccellenza come il Conservatorio di S. Cecilia a Roma, dove si è diplomato con lode e menzione d’onore, l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, la Pavia Cello Academy e l’Accademia Musicale Chigiana. Ha già vinto oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Il concerto si aprirà sulle note del novecentesco Capriccio per Siegfried Palm composto nel 1968 dall’artista polacco Krzysztof Penderecki (1933-2020), per proseguire con i Trois Strophes sur le nom de Sacher di Henri Dutilleux (1916-2013), composto dal genio musicale francese tra il 1976 e il 1982. Alla medesima occasione riconduce la Sacher Variation del compositore e direttore d’orchestra polacco Witold Lutoslawski (1913-1994). Il programma proseguirà quindi tra le atmosfere novecentesche di un altro artista polacco, Mieczyslaw Weinberg (1919-1996), tra i compositori principali dell’universo musicale sovietico, grande amico di Shostakovich. Di Weinberg, Pagano eseguirà la Sonata n. 2 op. 86. Il concerto si chiuderà con un excursus che dalle sonorità del Novecento porterà il pubblico al gusto settecentesco della Suite n.2 BW 1008 in re minore di Bach. Fondato dalle sorelle Danielli in nome della comune passione per la musica – e in ricordo della loro nonna, Ave – il Circolo di Ave mira, infatti, a diffondere l’esperienza intimistica del concerto di musica da camera, durante il quale lo spettatore assorbe da vicino il respiro dell’esibizione musicale Info www.ilcircolodiave.it.