Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince”

Fermo, 20 giugno 2025 – Una rivoluzione di cui nessuno sapeva nulla, che arriva dopo mesi di chiacchiere e nessuna certezza. Così il consigliere Pd, Pierluigi Malvatani, commenta la situazione che vede al centro il vecchio circolo tennis cittadino, unica realtà di Fermo da decenni, a formare le nuove generazioni dei tennis.

Malvatani era all’incontro che la ditta di Ramadori ha organizzato per presentare l’idea di un trasloco del circolo ai consiglieri comunali, Malvatani si dice del tutto perplesso e ha sottolineato: “Per noi era la prima volta che vedevamo il progetto, assurdo che non ci fosse la giunta, il sindaco, quello che poi saranno chiamati a decidere. Come al solito si aprono discussioni tanto significative senza coinvolgere i consiglieri e tantomeno la città che di questa rivoluzione dovrebbe avere un vantaggio. Vantaggio pubblico che francamente ci sfugge, al di là del valore sentimentale dello storico circolo tennis, abbiamo lasciato che quella proprietà comunale deteriorasse senza provvedere alla manutenzione, senza cercare risorse che potessero rigenerarla e nemmeno gestioni in grado di valorizzarla strutturalmente, come si è fatto con la piscina”.

Malvatani spiega che basterebbero poche risorse, magari trovate col Pnrr per le strutture sportive, per recuperare soprattutto spogliatoi e circolo, i campi sono già pronti e la zona, in via Crollalanza, è un polmone verde di cui non si può fare a meno: “In compenso si pensa ad un accordo privato che porterà qui l’ennesimo supermercato, mentre a due passi si sta costruendo la nuova Coop di via Respighi, un’attività che metterà in ginocchio il commercio della zona e del quartiere Santa Caterina, ma creerà problema anche al traffico e allo stesso destino del circolo tennis.

Il nuovo progetto di via Beni poco ci convince, per salvare le sorti di un parcheggio nato male e mai decollato. Per il circolo è sbagliata la posizione, inadatta al gioco del tennis per inclinazione e esposizione e del tutto impattante per il centro abitato dentro cui va ad inserirsi. Penso solo ai palloni di copertura in inverno, quanto potranno essere impattanti, e poi ai rumori, la presenza dei bambini che dovrebbero tornare a riempire quei campi. Poco lontano da qui, a Tolentino, è stato creato un centro federale con poco più di un milione, possibile che a Fermo non si debba avere un circolo di alto livello, nel posto giusto Io credo che il Comune debba governare il cambiamento, non farselo imporre con la minaccia di un contenzioso”.

Secondo Malvatani l’area per un eventuale nuovo circolo sarebbe quella che ha già la destinazione sportiva, nella zona degli impianti di via Leti: “Fermo devo avere il suo grande circolo tennis ma ancora una volta abbiamo sbagliato a mandare in rovina una struttura pubblica per poi svenderla, come è stato fatto per la Casina delle Rose, per la casetta del custode, per l’aria Santa Lucia, il tutto nel silenzio più assoluto e senza condividere con la città una scelta tanto impattante, ipotizzando un interesse pubblico che è tutto da dimostrare”.