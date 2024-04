Circonvenzione di persona incapace: due truffatori alla sbarra

Dopo averlo raggirato gli avevano fatto prelevare del denaro dal conto postale e se l’erano fatto consegnare. Per questo due pregiudicati napoletani, di 40 e 38 anni, sono stati rinviati a giudizio e finiranno davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di circonvenzione di persone incapaci in concorso tra loro. I fatti risalgono al febbraio scorso quando i due malviventi, in una strada del centro storico di Fermo, probabilmente dopo aver osservato e pedinato un anziano fermano, lo avevano avvicinato e lo avevano convinto a far ritorno presso la propria abitazione per prelevare il suo libretto postale per un prelievo di denaro, necessario per effettuare l’acquisto di alcuni capi di abbigliamento. L’anziano, in precarie condizioni psicofisiche, evidentemente raggirato dai due impostori, era stato accompagnato a casa e, dopo aver prelevato il libretto di risparmio, era salito sulla vettura dei malviventi. I due avevano condotto l’anziano a Civitanova Marche dove, presso un ufficio postale, lo avevano convinto ad accedere all’interno e quindi prelevare alcune centinaia di euro. L’anziano, dopo aver ritirato la somma, uscito fuori dall’ufficio l’aveva consegnata subito nelle mani dei malviventi, da cui aveva ricevuto due giubbotti, di scarsissimo valore commerciale. Solo nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, l’anziano, dopo aver realizzato quanto accaduto, si era presentato alla stazione dei carabinieri di Fermo, dove aveva formalizzato la denuncia, narrando l’accaduto. All’esito di una prolungata attività investigativa, grazie alla sistematica ricostruzione del fatto ed alla profonda conoscenza del territorio, gli uomini dell’Arma avevano ricomposto il puzzle, così riuscendo a dare un volto ed un nome ai due truffatori. I due napoletani, che sono risultati già recidivi nella specifica tecnica criminale, erano stati denunciati alla Procura della Repubblica perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di circonvenzione di persone incapaci.

