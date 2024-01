Città a 30 all’ora: luci e ombre: "In via Diaz nessuno lo rispetta"

C’è dal novembre 2022 il limite dei 30 chilometri orari per la pericolosa via Diaz ma non lo sa nessuno. Lo sottolinea con amarezza e col dolore di sempre Enzo Zampacavallo che nel 2018 ha perso la moglie, investita sulle strisce pedonali. Enzo, e con lui i residenti di via Diaz, si battono da tempo perché si trovi il modo di far rallentare le auto su quel tratto di strada stretto, pericoloso, con le porte delle abitazioni che danno praticamente sulla carreggiata. "In via Diaz nessun veicolo, nemmeno le biciclette, viaggiano a 30 all’ora, nessuno rispetta tale limite e tutto ciò con l’avallo della Polizia Locale visto che, nonostante continue segnalazioni, mai nessun vigile è venuto a fare controlli e regolare la situazione. Mi piacerebbe che l’assessore Torresi venisse a rendersi conto della realtà delle cose e soprattutto a dare ascolto alle voci dei cittadini. Più e più volte ho segnalato (ma non solo io) lo stato delle cose al comando della Polizia Locale, per conoscenza al sindaco e allo stesso assessore, ponendo inoltre il problema dei dossi che sono stati installati in prossimità del passaggio pedonale che, proprio perché non viene rispettato il limite di velocità causano disagi agli abitanti delle case adiacenti che sono costretti a sopportare rumori e rimbombi improvvisi e/o traballamenti, simili a scosse sismiche, delle proprie abitazioni".

Un limite, quello dei 30 chilometri orari, che c’è anche in lunghi tratti nella zona di Santa Caterina, anche qui senza che nessuno lo rispetti, e anche in viale Trento, dove pure ci sono stati brutti incidenti e vite spezzate. Una situazione che di sicuro va affrontata, controllando gli automobilisti, valutando le loro condizioni alla guida e soprattutto reprimendo il fenomeno di chi si mette alla guida e poi telefona, invia messaggi e si distrae, causando tragedie. Limite dei 30 km all’ora in vigore poi in viale Ciccolungo, una strada stretta, molto trafficata, con le auto parcheggiate su entrambi i lati e lo sbocco proprio di fronte alla casa di cura Villa Verde e sul lungomare di Casabianca dopo che si è realizzata la pista ciclabile che ha ridotto la carreggiata.

a.m.