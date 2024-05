"Città bella e piena, ne vale la pena"

L’intero lungomare riempito dalla folla e la piazza gremita per il concerto degli Zero Assoluto rappresentano al meglio l’essenza di questi cinque giorni di festa dedicati al primo maggio: un successo incredibile che premia la scelta dell’amministrazione di creare un vero e proprio festival in grado di rendere Porto Sant’Elpidio attrattiva per più giorni. Dal concerto di Piotta alla giornata di mercoledì, passando per la domenica dedicata ai bambini, il dj set di lunedì e l’anteprima alla Faleriense, la città ha sempre risposto con un grande successo di pubblico per ogni evento. Le strutture ricettive sold-out e le associazioni cittadine tutte in campo impegnate con i loro stand, possono dirsi ampiamente soddisfatte, nonostante un tempo incerto che però non ha fermato l’entusiasmo nemmeno nel breve momento di pioggia. A suonare la carica via social è lo stesso sindaco Massimiliano Ciarpella, che nell’attimo più complicato della giornata, annuncia tempestivamente la conferma del concerto finale ed il prosieguo della festa. L’energia coinvolgente degli amministratori, presenti in ogni stand e in ogni zona della città sin dalla mattina spostandosi in bicicletta, ha accompagnato le diverse attività spingendo tutti a dare il massimo: tanta gastronomia sul lungomare nord, musica e gonfiabili al centro, mentre nella zona dell’Ex Orfeo Serafini spiccava l’area dedicata ai singoli comuni, novità di questa edizione. Mercatini, street food e magia, invece, al lungomare sud. Il Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio è una certezza ormai da anni, proprio mercoledì cadeva il ventennale di questo format, cresciuto in modo esponenziale nel tempo e divenuto un biglietto da visita importante per la valorizzazione del lungomare e delle scelte ricreative e turistiche della città. Dopo le ultime due edizioni, sempre di successo ma colpite dal maltempo, la sfida di Ciarpella ed i suoi era quella di poter riempire la città per più giorni, senza sosta e senza pause: obiettivo raggiunto ampiamente. "Sono stati cinque giorni pieni, intensi, divertenti, vedere la nostra città così bella mi fa dire che ne vale davvero la pena - ha dichiarato il sindaco- grazie di cuore a tutti, grazie a chi lo ha sognato, a chi lo ha preparato, a chi si è esibito, a chi oggi si è goduto una splendida Porto Sant’Elpidio".Una nota di merito va anche alla polizia municipale, alla protezione civile, agli operai e impiegati comunali che hanno lavorato per la buona riuscita di un evento tanto bello quanto complesso.

Nadir Tomassetti