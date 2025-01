’Città che legge’, progetto confermato

Il Comune ha comunicato di aver ottenuto la qualifica di ‘Città che legge’ per il triennio 2024-2026. Una qualifica con la quale il ‘Centro per il libro e la lettura’, istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, d’intesa con l’Associazione dei Comuni (Anci) valorizza le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.

La qualifica appena ottenuta consentirà al Comune di partecipare alle prossime edizioni del bando di finanziamento ‘Città che legge’ destinato al riconoscimento e al finanziamento dei progetti più meritevoli, che abbiano come obiettivo la promozione del libro, della lettura. Questo riconoscimento testimonia la particolare sensibilità che il Comune rivolge alla lettura considerata prezioso strumento di crescita non solo individuale ma dell’intera comunità.

Utili strumenti sono la Biblioteca Comunale ‘Antonio Santori’, il Gruppo di Lettura che vi è stato creato al suo interno (e che fa il paio con un altro gruppo di lettura creato presso il Centro Giovanile Casette) e, da ultimo, il Patto per la Lettura.