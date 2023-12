’Città dei giovani’, il Comune partecipa

Il Comune di Porto San Giorgio ha presentato la domanda di partecipazione al premio nazionale “Città italiana dei giovani 2024”. L’assegnazione di un riconoscimento ad un comune ritenuto in grado di distinguersi in iniziative a misura di under 35. Nello specifico le attività devono promuovere “un ambiente sano, sicuro e stimolante”. Il bando è scaduto mercoledì e il 15 gennaio si conosceranno i nomi delle 3 città finaliste. L’assessore alle politiche giovanili, Marco Tombolini informa che Porto San Giorgio proporrà di lavorare su tre ambiti: cultura e conoscenza, legalità e coscienza civica, tutela ambientale e amore per la naturai”. E’ intenzione sia di riproporre iniziative consolidate che di formularne delle nuove. Prevediamo una maggiore collaborazione con la Consulta dei giovani per l’organizzazione di eventi, il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico per iniziative di utilità pubblica e l’organizzazione di un convegno sull’importanza della salute mentale. Si lavorerà, per il 2024, alla costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi rivolto agli alunni delle scuole medie. Negli anni è stata attivata una rete di politiche sociali attraverso la gestione del Cag (Centro d’aggregazione giovanile), una ludoteca e la rete di associazioni sportive e culturali. Partiamo da una buona base e vogliamo continuare a lavorare per migliorare"