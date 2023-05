"Città giardino, un’immagine ormai sbiadita"

Un comitato ecologista di parte che mette sotto accusa l’attuale amministrazione perché ha deciso di eliminare 60 tamerici mentre nulla rimprovera alla precedente per aver abbattuto 63 piante protette. Come dire: due pesi e due misure. È il pesante addebito che il vice sindaco, Lauro Salvatelli ha contestato in Consiglio comunale al Comitato per la salvaguardia del viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio. I responsabili del Comitato non l’hanno presa bene e, non potendo replicare nel Consiglio perché non era aperto al pubblico, sconcertati dall’accusa "assolutamente falsa", hanno scritto una lettera di protesta al primo cittadino nei seguenti termini: "Ciò che più indigna è il livello di considerazione riservato a questo Comitato che secondo le gravissime affermazioni del vice sindaco ed in parte anche sue, sindaco, avrebbe tenuto comportamenti silenti verso l’Amministrazione precedente. Dire che nessuno ha mosso appunti in merito alla strage di alberi quando governava un’altra parte è falso".

E a supporto della correttezza del loro comportamento chiamano a testimoniare sindaco Vesprini che, avendo fatto parte delle precedenti amministrazioni, dovrebbe ricordare gli innumerevoli interventi critici contro le decisioni dannose per la città, quali: gli abbattimenti dei giardini di viale Cavallotti e della pineta Salvadori, delle alberature stradali, quasi tutte sfigurate e trasformate in una triste ’palificata’ o rimosse per dar spazio ad oscene occupazioni di suolo pubblico a vantaggio di interessi particolari; la mancata cura delle palme colpite dal punteruolo rosso; lo sfregio di Piazza Mentana fagocitata da una struttura commerciale ormai permanente, gli abbattimenti per l’edificazione del bar Lampara, l’esortazione alla tutela del versante Est di Monte Cacciù. Questo premesso il Comitato conclude con amarezza: "E’ Porto San Giorgio che perde e la sua Amministrazione pare voglia ancora mortificarne l’immagine, ormai sbiadita, di città giardino che ha sempre vantato, lasciando mano libera ad un assessorato che non si è fatto scrupolo di sostituire con la plastica il fondo drenante delle aiuole o trasformare le chiome di alberi storici, come i lecci, in miseri piumini". La chiosa è un estremo appello al sindaco: "Se vorrà risparmiare le tamerici che avete condannato a morte, per recuperare 50 posti auto nell’ambito del progetto di riqualificazione del lungomare, è ancora in tempo per farlo e noi gliene saremo grati: i 50 parcheggi potranno sempre essere recuperati altrove, le 60 tamerici sradicate no".

Silvio Sebastiani