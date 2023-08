Città in lutto a Porto Sant'Elpidio per la morte di Denis Marziali: ultimo saluto a un giovane dal cuore grande

PORTO SANT’ELPIDIO

Stamattina, la città e il mondo del volontariato in particolare porgeranno l’ultimo saluto a Denis Marziali, deceduto a 39 anni, sopraffatto da problemi di salute che non gli hanno lasciato scampo, strappandolo all’affetto della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene. Lacerante il saluto della mamma: "Non avrei mai immaginato di poter vivere questo momento, di non averti più con noi. Lasci un vuoto troppo grande e innaturale. Ti abbiamo tanto amato e ora che non ci sei più, sarai ovunque noi siamo. Amore mio, sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri". La notizia della scomparsa di questo giovane dal cuore grande, si è subito diffusa in città, tra gli amici, e nella Croce Verde dove Denis aveva prestato servizio come volontario e dove in molti gli hanno dedicato cari pensieri e ricordi: "Il Cda della Croce Verde, i dipendenti e i volontari si uniscono al dolore per la perdita del caro Denis ed esprimono sentimenti di vicinanza e cordoglio ai familiari". "Un ragazzo speciale, un cuore generoso. Una scomparsa - le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella - che riempie di tristezza l’intera comunità. Ma il dolore di una perdita così prematura non cancella il bene che ha fatto per gli altri e l’esempio che lascia a tutti noi". Sentito anche il cordoglio dell’ex sindaco, Nazareno Franchellucci: "Le persone speciali vivranno per sempre nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerle". I funerali, oggi, alle ore 10,30, nella chiesa della Corva, dove Denis risiedeva con la sua famiglia.