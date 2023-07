"Città Medioevo, ecco perché non ci siamo"

Il consiglio della Contrada San Giovanni (commissariata, al centro di una querelle giudiziaria con Ente Contesa e Comune) spiega a visitatori, turisti e cittadini che non ci sarà a Città Medioevo "non per sua volontà". Lo fa con un manifesto circolato ieri per dire a chi era abituato a trovare la Contrada in piazza Gramsci e al Cunicchio che "non era nostra intenzione non esserci. Non era nostra intenzione non gestire la Locanda (lo farà il Marchesato di Santa Catarina, ndr), e se non sentirete i tamburi dei nostri ragazzi, delusi e amareggiati, non era nostra intenzione non farli suonare. Città Medioevo non è qualche panca tra i vicoli, qualche scena, qualche battuta recitata; è parte della vita impegnata, ma vissuta di una comunità, legata a un unico valore: il bene della Contrada. Si possono riposizionare gli stessi arredi, far cucinare esterni come per un appalto, far suonare altri ragazzi ma non è la Contrada". La chiosa finale: "Sostituire, sopperire, rimediare, non è il bene della Contrada. La contrada c’è, per responsabilità e amore per la città, con le sue bandiere, con il suo spirito accogliente e creativo anche se reso invisibile, non per sua volontà".